Lei de Reciprocidade é sancionada para combater barreiras comerciais

Começou a valer nesta segunda (14) a lei de reciprocidade, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Lula. A nova regra permite que o Brasil aplique tarifas extras e suspenda concessões comerciais contra países que imponham barreiras comerciais unilateralmente. A medida é uma resposta ao tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que aplica 10% de tarifas sobre produtos brasileiros, exceto aço e alumínio, que continuam com taxa de 25%.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!