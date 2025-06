Lula viaja ao Canadá para participar da Cúpula do G7

O presidente Lula viajou para Calgary, no Canadá, onde participará da Cúpula do G7, que reúne algumas das economias mais desenvolvidas do mundo. Ele vai participar da reunião ampliada com países convidados, como África do Sul, Austrália, Índia e México. O Itamaraty informou que a segurança energética será um dos principais temas em discussão. Além disso, o presidente brasileiro terá encontros com o primeiro-ministro canadense Mark Carney e o presidente da Ucrânia , Volodymyr Zelensky.



