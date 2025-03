Mais de seis milhões de famílias terão que atualizar seus dados no CadÚnico

Mais de seis milhões de famílias que fazem parte do CadÚnico terão que atualizar seus dados na plataforma. A determinação do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social inclui beneficiários de programas sociais, como o Bolsa Família, e também as famílias cadastradas que ainda não recebem benefícios. Após notificação, as famílias deverão comparecer presencialmente a algum posto de atendimento para realizar a atualização cadastral.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!