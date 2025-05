Ministério da Agricultura confirma foco de gripe aviária no Rio Grande do Sul

O Ministério da Agricultura confirmou o primeiro foco de gripe aviária em uma granja comercial localizada no município de Monte Negro, no Rio Grande do Sul. A detecção ocorreu a 60 quilômetros da capital Porto Alegre. O ministério destacou que a doença não é transmitida para humanos pelo consumo de carnes ou ovos. Medidas estão sendo adotadas para enfrentar a gripe aviária e garantir a continuidade da produção no setor.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!