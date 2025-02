Ministério da Gestão divulga resultados do Concurso Nacional Unificado nesta sexta (28)

O Ministério da Gestão irá divulgar ao longo desta sexta-feira (28) a lista de aprovados de nível superior no Concurso Nacional Unificado (CNU). Os resultados estarão disponíveis na área do candidato no site da Fundação Cesgranrio. Além da classificação final dos candidatos, também serão divulgadas a lista de espera e de convocação para a matrícula em cursos de formação para os cargos que exigem essa etapa.



