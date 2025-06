MP-SP divulga edital para concurso público de analista jurídico do órgão

O Ministério Público do estado de São Paulo divulgou o edital para o concurso público de analista jurídico do órgão, com salário inicial de R$ 10.377. As inscrições começam na próxima segunda-feira (23) e vão até 22 de julho. Elas podem ser feitas pelo site da Fundação Vunesp, banca responsável pela aplicação da prova. A taxa de inscrição é de R$ 165. A prova objetiva será aplicada em 14 de setembro, e a subjetiva, no dia 30 de novembro.



