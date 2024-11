Neve causa engavetamento na Coreia do Sul com mais de 50 carros

A população sul-coreana teve mais um dia de muita neve na capital e em outras cidades do país. Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas em um grande engavetamento envolvendo 53 carros, numa rodovia no leste do país. Autoridades avaliam a extensão dos danos e a causa exata do acidente, que pode ter ocorrido devido ao acúmulo de gelo na pista.