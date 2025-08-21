Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Número de mortes de ciclistas cai em São Paulo

Redução foi de 8,8% no estado e 46% na capital paulista entre janeiro e julho deste ano

Conteúdo Exclusivo|Do R7

O número de mortes de ciclistas no estado de São Paulo caiu para 237 entre janeiro e julho deste ano, representando uma redução de 8,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Na capital paulista, a queda foi maior, com uma diminuição de 46%, totalizando 15 mortes. Fatores como campanhas educativas, fiscalização e melhorias viárias contribuíram para essa diminuição.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Paulista
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.