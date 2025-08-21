Número de mortes de ciclistas cai em São Paulo

O número de mortes de ciclistas no estado de São Paulo caiu para 237 entre janeiro e julho deste ano, representando uma redução de 8,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Na capital paulista, a queda foi maior, com uma diminuição de 46%, totalizando 15 mortes. Fatores como campanhas educativas, fiscalização e melhorias viárias contribuíram para essa diminuição.



