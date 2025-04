Oficial do alto escalão do Exército russo morre em atentado com carro-bomba

Um oficial do alto escalão do Exército russo morreu, nesta sexta-feira (25), em um atentado com carro-bomba, em uma cidade próxima a Moscou. As imagens foram registradas logo depois da explosão. O general russo passava ao lado do veículo quando o artefato foi detonado. O oficial morto era o tenente-general Yaroslav Moskalik, vice-chefe de operações das forças armadas da Rússia, e que já representou o país em negociações com a Ucrânia, durante a anexação da Crimeia, em 2014.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!