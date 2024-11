Chegou nesta sexta-feira (25) ao Brasil o oitavo voo com brasileiros repatriados e parentes que estavam no Líbano. O avião pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos às 4h15. A bordo estavam 239 passageiros e três animais de estimação. Até agora, 1.638 pessoas foram resgatadas pela Força Aérea Brasileira.