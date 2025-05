Operação em São Paulo combate o comércio ilegal de peças de moto

As Polícias Militar e Civil de São Paulo realizaram uma operação contra o comércio ilegal de peças de automóveis. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em lojas e residências dos suspeitos. Segundo as investigações, a quadrilha se especializou na receptação de veículos e venda de peças roubadas. Durante a operação, um homem e uma mulher foram detidos.



