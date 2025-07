Passa de 160 o número de desaparecidos após enchentes no Texas

O número de desaparecidos na enchente que atingiu o estado do Texas, nos Estados Unidos, passou de 160 só no condado de Kerr, uma das áreas mais atingidas. O número de mortos subiu para 111.



Entre os desaparecidos estão ainda cinco meninas e uma monitora do acampamento infantil que foi tomado pelas águas durante o temporal da semana passada. Uma força-tarefa foi montada para encontrar essas pessoas.



As equipes de resgate contam com helicópteros, cavalos, drones e mais de uma centena de voluntários. O governador do Texas, Greg Abbott, prometeu que os resgates não vão parar até o último desaparecido ser encontrado. O presidente Donald Trump deve visitar a região atingida na próxima sexta-feira (11).



