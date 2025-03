Pelo menos cinco pessoas são presas em operação contra roubo de motos em SP

Pelo menos cinco pessoas foram presas em uma operação contra o roubo de motos na capital paulista e municípios da Grande São Paulo. Além das prisões, foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Durante a operação, os agentes estouraram um depósito com três andares de peças sem procedência no centro de São Paulo. Foram apreendidos também capacetes, celulares, armas e uma moto.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!