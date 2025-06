PF faz apreensão inédita de barco semissubmersível que seria usado para transportar cocaína

A Polícia Federal realizou uma apreensão inédita de um barco semissubmersível que seria usado para levar cocaína à Europa. A embarcação, que combina características de navio e submarino, foi encontrada na região da Ilha do Marajó, no Pará, graças ao apoio da Força Aérea Brasileira e da Marinha. A ação usou tecnologias de inteligência artificial, imagens de satélite de alta resolução e aeronaves da FAB com sensores especiais, que permitiram mapear movimentações atípicas nos rios da Amazônia. A interceptação de um barco semelhante em águas portuguesas, realizada em março, foi determinante para o trabalho de inteligência realizado pelas forças de segurança do Brasil.



