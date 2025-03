PIB do Brasil cresce 3,4% em 2024, segundo o IBGE

O PIB do Brasil cresceu 3,4% em 2024, segundo o IBGE. O valor total produzido pela economia nacional foi de R$ 11,7 trilhões. A alta do PIB foi puxada pelo crescimento da indústria e do setor de serviços. Principal responsável pelo crescimento do PIB em 2023, a produção agropecuária caiu no ano passado, impactada por eventos climáticos adversos.



