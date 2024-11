Porta-voz do Hezbollah morre em ataque israelense no Líbano

Os bombardeios israelenses no Líbano resultaram na morte de Mohamad Afif, porta-voz do grupo Hezbollah. Ele estava em um prédio que foi destruído durante o ataque na capital Beirute. Tanto Israel quanto o Hezbollah confirmaram a morte do porta-voz. Os ataques já causaram a morte de mais de 3.800 pessoas, conforme informações do Ministério da Saúde libanês.