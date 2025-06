Projeto de lei que endurece as penas para crimes cometidos em escolas é aprovado no Senado

Segue para sanção do presidente Lula o projeto de lei que endurece as penas para crimes cometidos em escolas. O projeto aprovado pelo Senado coloca no rol de crimes hediondos a lesão corporal gravíssima e a lesão corporal seguida de morte, que passam a ser inafiançáveis e com início do cumprimento da pena em regime fechado. A pena para homicídios em escolas foi aumentada de 6 a 20 anos para 12 a 30 anos. Lesão corporal seguida de morte passa de 3 meses a 1 ano para 4 a 12 anos de reclusão.



