Rússia e Ucrânia se reúnem para nova rodada de negociações em busca de cessar-fogo

As autoridades da Rússia e da Ucrânia vão se reunir nesta quarta-feira (23) em Istanbul, na Turquia, para discutir um acordo de cessar fogo. Ambas as partes afirmaram não ter grandes expectativas de progresso. O presidente ucraniano mencionou que o foco deve ser a libertação de prisioneiros e crianças sequestradas. A guerra entre os países começou em fevereiro de 2022.



