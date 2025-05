São Paulo libera vacina contra gripe em todos os municípios

Após a capital paulista liberar a vacina contra gripe, o estado de São Paulo disponibilizou a imunização em todos os seus 645 municípios. A vacina está acessível nas unidades básicas de saúde para qualquer pessoa com mais de 6 meses de idade. A Secretaria de Saúde do Estado enfatiza a importância da imunização, especialmente para grupos prioritários: gestantes, puérperas, idosos, pessoas com comorbidades e crianças de 6 meses a 6 anos.



