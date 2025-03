Segundo suspeito de envolvimento na morte de ciclista é preso em SP

A Polícia Civil prendeu o segundo suspeito de envolvimento na morte do ciclista Vitor Medrado durante um assalto em frente ao Parque do Povo, na zona sul da capital paulista. O homem detido dirigia a moto usada no crime em 13 de fevereiro. O atirador já havia sido preso, assim como Suedna Barbosa Carneiro, conhecida como "Mainha do Crime", apontada como líder de uma quadrilha atuante no Itaim Bibi.



