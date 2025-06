SP: Detran vai ampliar fiscalização contra embriaguez no trânsito

A Lei Seca completou 17 anos e um dos objetivos do Detran de São Paulo em 2025 é ampliar ainda mais as fiscalizações no trânsito. O órgão quer abordar 875 mil veículos até o fim de dezembro em todo o estado de São Paulo. Em 2024, foram 800 mil abordagens realizadas. No mês passado, durante o Maio Amarelo, as operações cresceram 85% na comparação com o mesmo período do ano passado. Quase quatro mil motoristas estavam alcoolizados.



