Suspeito de ataque a quartel e banco em Guaxupé (MG) é preso

A polícia capturou um dos suspeitos envolvidos no ataque ao quartel da PM e uma agência bancária em Guaxupé, Minas Gerais, em uma ação conhecida como ‘Novo Cangaço’. O homem foi preso em Campinas, São Paulo , com armas e acessórios semelhantes aos usados no crime, ocorrido na madrugada de terça-feira (8).



