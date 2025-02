A taxa de natalidade voltou a subir na Coreia do Sul depois de nove anos. Mais de 238 mil bebês nasceram no país asiático em 2024. A alta foi de 3,6% em relação a 2023, quando foi registrado um recorde negativo de nascimentos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!