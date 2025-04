Tempestades nos EUA causam mais de 20 mortes

Já passam de 20 as mortes causadas pelas tempestades e enchentes nos Estados Unidos. Mesmo com a chuva perdendo força, o risco de inundação segue alto e a situação pode piorar porque a temperatura deve ficar abaixo de zero com possibilidade de geada nos estados de Kentucky, Illinois, Indiana e Missouri, o que atrasa ainda mais a queda do nível da água nesses locais.



