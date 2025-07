Na Índia, ocorreu o desabamento de uma escola que resultou na morte de sete crianças. Parte do teto caiu em duas salas de aula. Mais de 20 pessoas ficaram feridas no incidente. Algumas delas foram resgatadas dos escombros após várias horas.



