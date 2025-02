Trump quer erguer nos EUA escudo antimísseis similar ao usado por Israel

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou a construção de um escudo antimísseis nos mesmos moldes do Domo de Ferro, sistema utilizado por israel para interceptar ataques com foguetes e drones. Em operação desde 2011, o sistema antimísseis apresenta uma taxa de sucesso de 90% e é reconhecido como um dos mais eficientes do mundo em defesa aérea.