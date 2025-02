Vencedor de dois Oscars, ator americano Gene Hackman morre aos 95 anos

O ator americano Gene Hackman morreu nesta quinta-feira (27), aos 95 anos. Segundo a agência Reuters, os corpos de Hackman, de sua esposa, a pianista Betsy Arakawa, e do cachorro do casal foram encontrados em sua casa, no Novo México, nos Estados Unidos. Ao longo de mais de 60 anos de carreira, Hackman venceu dois Oscars. Ele foi casado duas vezes e teve três filhos.



