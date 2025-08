2 - Quantidade de combustível

Ao contrário do que se imagina, rodar com o tanque vazio ou cheio não influencia diretamente no consumo de gasolina. De qualquer forma, não é recomendável trafegar com o tanque "na reserva", pois isso pode prejudicar o funcionamento da bomba. Sendo assim, o ideal é que o motorista transite com, no mínimo, 1/4 de combustível

MIGUEL NORONHA/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO-05/01/2023