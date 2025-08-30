Governo brasileiro comunica EUA sobre aplicação da Lei da Reciprocidade

A embaixada do Brasil em Washington comunicou ao representante comercial dos Estados Unidos a abertura do processo para aplicação da Lei da Reciprocidade. O eventual uso da lei seria em resposta ao tarifaço imposto por Donald Trump. A reciprocidade, aprovada pelo Congresso em abril, autoriza o governo brasileiro a reagir a decisões unilaterais de países que afetem a competitividade do Brasil no mercado internacional. A avaliação do governo para esclarecer se o tarifaço americano se enquadra nessas regras deve durar 30 dias.



