Trump afirma que vai tirar EUA da OMS e do acordo climático de Paris

Em seu primeiro dia de mandato, Donald Trump decidiu que vai retirar os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do acordo climático de Paris, que adota medidas para reduzir a emissão de gases do efeito estufa. O republicano revogou, nesta segunda (20), 78 decretos assinados por Joe Biden nos últimos quatro anos. Trump também concedeu perdão para 1,5 mil indiciados na invasão do Capitólio, em janeiro de 2021.