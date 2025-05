60% dos aposentados do INSS precisam continuar trabalhando Estudo revela que a maioria dos aposentados enfrenta dificuldades financeiras JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 23h42 (Atualizado em 15/05/2025 - 23h42 ) twitter

JR Dinheiro: 6 em cada 10 aposentados precisam continuar a trabalhar para manter padrão de vida

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) possui cerca de 25 milhões de aposentados e pensionistas, sendo que aproximadamente 70% deles recebem até um salário mínimo. Um estudo de 2024 indica que seis em cada dez aposentados precisam continuar trabalhando para manter seu padrão de vida.

As contribuições individuais não são contabilizadas para o pagamento futuro das aposentadorias pelo INSS. O dinheiro arrecadado é utilizado para pagar os benefícios dos atuais aposentados. O valor dos benefícios futuros dependerá do tempo médio de contribuição, do tipo de aposentadoria e da base de cálculo vigente no momento da solicitação.

Diferente da previdência privada, onde se recebe conforme o que se paga, no INSS um trabalhador que contribui com um salário mínimo ao longo de 35 anos pagará uma porcentagem fixa de sua renda.

