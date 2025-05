Maio Amarelo: atropelamento a 65 km/h tem o impacto de uma queda do sexto andar, mostra estudo

Um atropelamento a 65 km/h tem o mesmo impacto que uma queda do sexto andar, de acordo com um estudo internacional. O excesso de velocidade é ponto central da campanha do Detran São Paulo para redução das mortes no trânsito. A iniciativa é parte do movimento ‘Maio Amarelo'. Segundo o Detran, entre janeiro e março, 1.416 pessoas morreram atropeladas no estado. Um crescimento de 4% em comparação ao mesmo período de 2024.



