Confira a previsão do tempo para esta sexta (16)

Os alertas de chuva forte continuam nesta sexta-feira (15). O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de perigo para as capitais Natal e Recife. A sexta-feira (16) será nublada e com temporais ao longo do dia. Há risco de novos alagamentos, enchentes e deslizamentos. À tarde, tempo abafado com máxima de 29°C. Em Florianópolis (SC), Rio de Janeiro e Cuiabá (MT), o tempo segue firme, com sol e sem chuva. Atenção para os baixos índices de umidade do ar. As temperaturas variam entre 26°C e 32°C.



