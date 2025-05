Anatel e Ancine fecham acordo para combater a pirataria de conteúdo audiovisual

A Anatel e a Ancine assinaram nesta quinta-feira (15) um acordo para aumentar o cerco à pirataria de conteúdo audiovisual. O crime provoca um prejuízo anual de R$ 15 bilhões. Dados da Agência Nacional de Telecomunicações apontam que 34% dos internautas brasileiros com mais de 16 anos acessam sites ou aplicativos que reproduzem conteúdo pirata. Para combater esse crime, a Anatel e a Agência Nacional do Cinema se uniram.



