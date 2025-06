Acidente aéreo na Índia resulta em devastação e único sobrevivente Caixa-preta encontrada pode esclarecer causas do acidente JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/06/2025 - 23h50 (Atualizado em 13/06/2025 - 23h50 ) twitter

Único sobrevivente de acidente aéreo na Índia relata como sobreviveu à tragédia

Um trágico acidente aéreo na Índia deixou 265 mortos. Ramesh, um britânico de origem indiana, foi o único sobrevivente e relatou como conseguiu escapar da aeronave. O avião caiu logo após decolar de Ahmedabad com destino a Londres, atingindo um alojamento estudantil e resultando na morte de 24 pessoas em terra.

As equipes de resgate continuam em busca de desaparecidos com a ajuda de cães-farejadores. Uma caixa-preta foi localizada no teto do prédio atingido, um passo crucial para entender as causas do acidente. A companhia aérea anunciou compensações financeiras para as famílias das vítimas e prometeu apoio médico aos feridos e reconstruir o prédio danificado.

