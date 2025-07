Acidente aéreo nos arredores de Londres deixa quatro mortos Aeronave caiu logo após decolar do aeroporto de Southend JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 00h01 (Atualizado em 15/07/2025 - 00h01 ) twitter

Polícia confirma a morte dos quatro passageiros do avião que caiu nos arredores de Londres

Um avião de pequeno porte caiu nos arredores de Londres neste domingo (13), resultando na morte de quatro pessoas que estavam a bordo. O acidente ocorreu pouco depois da decolagem do aeroporto de Southend.

A queda da aeronave gerou uma coluna de fumaça no local, o que levou ao fechamento temporário do terminal. As operações de voo foram normalizadas nesta segunda-feira (14). As causas do acidente ainda estão sob investigação pelas autoridades competentes.

