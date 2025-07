14 pessoas são presas e um suspeito é morto em operação da PM contra roubo de cargas e carros no RJ

14 pessoas foram presas e um suspeito morreu durante uma operação da Polícia Militar contra o roubo de cargas e de carros na zona norte do Rio de Janeiro. Uma rotina de violência que afeta moradores, motoristas e até os serviços essenciais. Durante o dia, os policiais removeram seis toneladas de material usado para montar as barricadas. Os bloqueios tentavam impedir o avanço das forças de segurança. Um levantamento do Jornal da Record, com dados do Instituto de Segurança Pública do Rio, mostra que a zona norte concentra mais que o dobro dos roubos de veículos na comparação com as demais regiões da cidade.



