Acidente com carro de luxo destrói Porsche de influenciador em São Paulo Colisão na Avenida Faria Lima deixa veículo de R$ 1,5 milhão destruído; sem feridos graves JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 22h37 (Atualizado em 20/08/2025 - 22h37 )

Na manhã de quarta-feira, um acidente ocorreu na Avenida Faria Lima, em São Paulo, quando um carro de luxo avançou o sinal vermelho. O veículo Porsche, avaliado em R$ 1,5 milhão, ficou completamente destruído após a colisão. Samuel Santana, conhecido como Gato Preto, estava ao volante acompanhado por Bia Miranda.

Câmeras de monitoramento registraram o acidente por volta das 6h30 da manhã. Após a colisão, Gato Preto deixou o local antes da chegada das autoridades e não realizou o teste do bafômetro. Mais tarde, ele foi encontrado em sua residência e levado à delegacia para prestar depoimento, onde optou por permanecer em silêncio.

O outro veículo envolvido era ocupado por pai e filho; este último sofreu ferimentos leves e foi levado para um hospital local. As autoridades aguardam exames do Instituto Médico Legal para verificar se Samuel estava sob efeito de álcool no momento do acidente.

