Acidente com carro de luxo destrói Porsche de influenciador em São Paulo
Colisão na Avenida Faria Lima deixa veículo de R$ 1,5 milhão destruído; sem feridos graves
Na manhã de quarta-feira, um acidente ocorreu na Avenida Faria Lima, em São Paulo, quando um carro de luxo avançou o sinal vermelho. O veículo Porsche, avaliado em R$ 1,5 milhão, ficou completamente destruído após a colisão. Samuel Santana, conhecido como Gato Preto, estava ao volante acompanhado por Bia Miranda.
Câmeras de monitoramento registraram o acidente por volta das 6h30 da manhã. Após a colisão, Gato Preto deixou o local antes da chegada das autoridades e não realizou o teste do bafômetro. Mais tarde, ele foi encontrado em sua residência e levado à delegacia para prestar depoimento, onde optou por permanecer em silêncio.
O outro veículo envolvido era ocupado por pai e filho; este último sofreu ferimentos leves e foi levado para um hospital local. As autoridades aguardam exames do Instituto Médico Legal para verificar se Samuel estava sob efeito de álcool no momento do acidente.
O que aconteceu na Avenida Faria Lima em São Paulo?
Um acidente ocorreu quando um carro de luxo avançou o sinal vermelho, resultando na destruição completa de um Porsche avaliado em R$ 1,5 milhão.
Quem estava dirigindo o carro de luxo e quem o acompanhava?
Samuel Santana, conhecido como Gato Preto, estava ao volante do Porsche acompanhado por Bia Miranda.
Qual foi a ação de Gato Preto após o acidente?
Após a colisão, Gato Preto deixou o local antes da chegada das autoridades e não realizou o teste do bafômetro, mas foi encontrado em sua residência e levado à delegacia para prestar depoimento, onde optou por permanecer em silêncio.
Houve feridos no acidente?
Sim, o outro veículo envolvido tinha um pai e um filho, e o filho sofreu ferimentos leves, sendo levado para um hospital local.
