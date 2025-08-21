Logo R7.com
Acidente com carro de luxo destrói Porsche de influenciador em São Paulo

Colisão na Avenida Faria Lima deixa veículo de R$ 1,5 milhão destruído; sem feridos graves

  • Acidente na Avenida Faria Lima, em São Paulo, envolvendo um Porsche de R$ 1,5 milhão.
  • Veículo avançou o sinal vermelho e ficou completamente destruído.
  • Samuel Santana, o "Gato Preto", deixou o local antes da chegada das autoridades e não fez o teste do bafômetro.
  • Pai e filho no outro veículo sofreram ferimentos, mas não houve feridos graves.

 

Na manhã de quarta-feira, um acidente ocorreu na Avenida Faria Lima, em São Paulo, quando um carro de luxo avançou o sinal vermelho. O veículo Porsche, avaliado em R$ 1,5 milhão, ficou completamente destruído após a colisão. Samuel Santana, conhecido como Gato Preto, estava ao volante acompanhado por Bia Miranda.

Câmeras de monitoramento registraram o acidente por volta das 6h30 da manhã. Após a colisão, Gato Preto deixou o local antes da chegada das autoridades e não realizou o teste do bafômetro. Mais tarde, ele foi encontrado em sua residência e levado à delegacia para prestar depoimento, onde optou por permanecer em silêncio.

O outro veículo envolvido era ocupado por pai e filho; este último sofreu ferimentos leves e foi levado para um hospital local. As autoridades aguardam exames do Instituto Médico Legal para verificar se Samuel estava sob efeito de álcool no momento do acidente.

O que aconteceu na Avenida Faria Lima em São Paulo?

Um acidente ocorreu quando um carro de luxo avançou o sinal vermelho, resultando na destruição completa de um Porsche avaliado em R$ 1,5 milhão.


Quem estava dirigindo o carro de luxo e quem o acompanhava?

Samuel Santana, conhecido como Gato Preto, estava ao volante do Porsche acompanhado por Bia Miranda.

Qual foi a ação de Gato Preto após o acidente?

Após a colisão, Gato Preto deixou o local antes da chegada das autoridades e não realizou o teste do bafômetro, mas foi encontrado em sua residência e levado à delegacia para prestar depoimento, onde optou por permanecer em silêncio.


Houve feridos no acidente?

Sim, o outro veículo envolvido tinha um pai e um filho, e o filho sofreu ferimentos leves, sendo levado para um hospital local.

