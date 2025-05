Acidente entre caminhões na BR-277 é registrado por câmera de segurança Motoristas envolvidos no acidente sofreram apenas ferimentos leves JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 23h51 (Atualizado em 15/05/2025 - 23h51 ) twitter

Minuto JR: Câmera de segurança flagra acidente entre três caminhões na rodovia BR-277, no Paraná

Uma câmera de segurança capturou o momento em que três caminhões colidiram na rodovia BR-277, no estado do Paraná. Os condutores dos veículos tiveram apenas ferimentos leves, apesar do impacto.

O desmatamento no Brasil apresentou uma redução de 32%, marcando a primeira queda em todos os biomas nos últimos seis anos, com exceção da mata atlântica, que manteve os índices estáveis.

Além disso, a primeira vacina totalmente desenvolvida no Brasil contra a Covid-19 mostrou resultados promissores na segunda fase de testes. Criada pela Universidade Federal de Minas Gerais, a vacina está prestes a entrar na fase final dos testes em humanos, com previsão de disponibilidade para 2028.

