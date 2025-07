Acidente marítimo na Bahia deixa quase 100 resgatados Catamarã naufraga após colisão com barco pesqueiro JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 23h28 (Atualizado em 22/07/2025 - 23h28 ) twitter

Catamarã bate em barco de pesca e naufraga no litoral da Bahia

Um catamarã que realizava o trajeto de Morro de São Paulo a Salvador colidiu com um barco pesqueiro na Baía de Todos os Santos, resultando no naufrágio. A bordo estavam 96 passageiros e 4 tripulantes, totalizando quase 100 pessoas socorridas.

Durante o pânico inicial, muitos ocupantes saltaram no mar. O resgate foi conduzido por embarcações da Marinha e dos bombeiros, além de helicópteros que monitoraram o local do acidente. Felizmente, todos conseguiram se salvar utilizando coletes salva-vidas.

A tripulação desempenhou papel essencial na manutenção da calma entre os passageiros, posicionando-os em semicírculo para facilitar o resgate. A operação levou cerca de quatro horas até a chegada ao Porto de Salvador, onde ambulâncias do Samu aguardavam. Entre os resgatados, uma gestante necessitou de atendimento em um hospital particular.

A Marinha abriu um inquérito para determinar as causas do acidente, com um laudo previsto para estar concluído em 90 dias.

