Acidentes aumentam em rodovias durante dias ensolarados Estudo revela que tempo bom pode levar a uma falsa sensação de segurança JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 23h13

Acidentes em rodovias federais acontecem mais em dias de sol, mostra levantamento exclusivo

Nos primeiros quatro meses do ano, quase 60% dos acidentes em rodovias federais no Brasil ocorreram em dias de tempo bom, com pistas em boas condições. Dados da Polícia Rodoviária Federal revelam que, em 12% dos acidentes fatais, motoristas não tiveram tempo de reagir ao perigo; em outros 10,8%, a resposta foi inadequada ou tardia; e em 13,8%, a velocidade excedia o limite permitido. Motociclistas representam mais de um terço das fatalidades nas estradas.

Um caso específico ilustra os riscos: Leandro Aparecido Rosa, de 38 anos, faleceu em um acidente na BR-116, próximo a Itatiaia, Rio de Janeiro. Ele seguia atrás de um caminhão que freou bruscamente após errar uma saída. O caminhão estava com o tacógrafo vencido, levando o motorista a enfrentar acusações de homicídio culposo. A tragédia ocorreu em uma tarde ensolarada, destacando que condições climáticas favoráveis não eliminam os perigos das estradas.

