Suspeito de envolvimento em ataque a uma viatura da PM é morto em operação policial em SP

Um suspeito de envolvimento no ataque a uma viatura da Polícia Militar ontem (07), em São Paulo, foi morto hoje durante uma operação policial. Uma denúncia anônima levou os policiais até um condomínio na Zona Leste da capital paulista. Segundo a polícia, o suspeito reagiu e houve troca de tiros. Atingido, ele morreu a caminho do hospital. As investigações mostram que Edmilson Barreto de Oliveira, de 36 anos, era um dos atiradores no ataque contra os policiais ontem.



