Adolescentes são apreendidos por promover violência e automutilação online Operação policial ocorre em seis estados e identifica financiador na França JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 21h51 (Atualizado em 03/07/2025 - 21h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Menores são apreendidos por promover bullying e automutilação de adolescentes na internet

Uma operação policial em seis estados resultou na apreensão de oito adolescentes suspeitos de incentivar automutilação e ataques a pessoas vulneráveis na internet. O principal financiador do grupo é um adolescente brasileiro de 16 anos que reside na França. Ele oferecia pagamentos para ataques e automutilação.

Durante a operação, foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão, e os adolescentes apreendidos foram encaminhados para internação. A investigação revelou que o financiador pagava R$ 2 mil por ataques a moradores de rua e R$ 150 para meninas que se automutilassem.

A investigação, iniciada em novembro do ano anterior, foi conduzida pelo Núcleo de Observação e Análise Digital, que monitora atividades online em tempo real. A ação policial também conseguiu impedir um ataque planejado contra um sem-teto. O número de menores infratores apreendidos em São Paulo aumentou 25% nos primeiros cinco meses do ano em relação ao mesmo período do ano anterior.

Assista ao vídeo - Menores são apreendidos por promover bullying e automutilação de adolescentes na internet

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!