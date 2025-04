Advogado preso por abandonar mãe idosa em hospital de Goiânia Idosa de 85 anos foi deixada sem identificação no pronto-socorro JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 23h33 (Atualizado em 02/04/2025 - 23h33 ) twitter

Advogado é preso por abandonar a mãe de 85 anos no pronto-socorro

Em Goiânia, um advogado foi preso após abandonar sua mãe de 85 anos em um pronto-socorro sem qualquer identificação. A idosa permaneceu internada por dois dias até ser identificada pela Superintendência de Identificação Humana através de coleta de papiloscopia.

O advogado detido já havia sido preso anteriormente por maus-tratos contra a mãe. Em seu apartamento de luxo, a polícia encontrou condições precárias de higiene e quase nenhuma comida disponível. A defesa alegou que ele possui problemas psiquiátricos que o tornam incapaz de cuidar de outra pessoa.

O outro filho da idosa, um juiz residente em São Paulo, comprometeu-se a assumir os cuidados da mãe em Goiás. Após a prisão, o advogado foi liberado em audiência de custódia sob a condição de não se aproximar da mãe.

Dados do Ministério dos Direitos Humanos mostram um aumento significativo nos casos de violência contra idosos no Brasil, com mais de 250 mil ocorrências registradas este ano.

Assista em vídeo - Advogado é preso por abandonar a mãe de 85 anos no pronto-socorro

