Polícia apreende moto de homem que dava cobertura ao assaltante que matou arquiteto em SP

A polícia conseguiu apreender a moto do homem que dava cobertura ao assaltante que foi atropelado e matou o arquiteto Jefferson Aguiar. O crime aconteceu nesta terça (1º) na zona oeste de São Paulo. Familiares foram até o Instituto Médico Legal para liberar o corpo do arquiteto. Jefferson Aguiar viu uma mulher ser assaltada e atropelou o criminoso, mas acabou sendo baleado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!