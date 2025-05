Agente da Polícia Civil morre durante operação na Cidade de Deus no RJ Confronto resulta em cinco prisões e fechamento de vias importantes JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/05/2025 - 22h30 (Atualizado em 19/05/2025 - 22h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Policial de unidade de elite é morto durante operação na Cidade de Deus, no RJ

Durante uma operação na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, um agente da unidade de elite da Polícia Civil perdeu a vida. A ação visava uma fábrica clandestina de gelo e resultou na prisão de cinco suspeitos e no fechamento da Linha Amarela devido a barricadas e confrontos.

A operação começou pela manhã com agentes da CORE apoiando investigações na comunidade. Criminosos atacaram as equipes, levando a um confronto em que o agente José Antonio Lourenço foi baleado e não resistiu aos ferimentos. A violência causou a suspensão das atividades em 23 escolas e três unidades de saúde.

Após a morte do agente, o governador Cláudio Castro ordenou a ocupação da região até que os criminosos sejam encontrados. As buscas foram intensificadas nas comunidades vizinhas como Gardenha Azul. O Disque Denúncia oferece R$ 5 mil por informações sobre o autor do disparo.

Assista em vídeo - Policial de unidade de elite é morto durante operação na Cidade de Deus, no RJ

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!