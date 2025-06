Ajuda humanitária chega à Faixa de Gaza com recorde de caminhões Confusão marca distribuição de suprimentos no território palestino JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 23h29 (Atualizado em 11/06/2025 - 23h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

População da Faixa de Gaza recebe caminhões com ajuda humanitária nesta quarta (11)

Nesta quarta (11), 45 caminhões levaram alimentos e remédios à Faixa de Gaza, estabelecendo um recorde desde a retomada da assistência humanitária na região há duas semanas. A distribuição enfrentou tumultos significativos, com relatos de tiros de advertência disparados pelo Exército israelense durante os incidentes. Em Jerusalém, o presidente argentino Javier Milei encontrou-se com familiares de quatro argentinos sequestrados na região e discursou no parlamento israelense sobre o combate ao terrorismo. Ele anunciou a futura mudança da embaixada argentina para Jerusalém Ocidental em 2026.

Assista ao vídeo - População da Faixa de Gaza recebe caminhões com ajuda humanitária nesta quarta (11)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!