‘Supermaconha’: podendo custar até R$ 60 mil o quilo, droga entra na mira da polícia

Um tipo de maconha modificada que pode custar até R$ 60 mil o quilo, está na mira da polícia. A supermaconha, como ficou conhecida, passou a ser fabricada por traficantes brasileiros e tem sido cada vez mais consumida por pessoas de alto poder aquisitivo. O produto é feito com a própria maconha, que passa por um processo de beneficiamento com produtos químicos. A droga potencializada passa a ser vendida com o nome de ice. Uma outra variação é conhecida como dry. A supermaconha, que até então só era vendida no exterior passou a ser produzida aqui no Brasil e virou alvo da polícia. br>

