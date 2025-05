Ajuda humanitária continua a chegar à Faixa de Gaza pelo quarto dia Israel mantém entrada de suprimentos essenciais no território palestino JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/05/2025 - 23h43 (Atualizado em 22/05/2025 - 23h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jornal da Record acompanha a entrega de ajuda humanitária à população da Faixa de Gaza

A RECORD reportou que Israel continua permitindo a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza pelo quarto dia consecutivo. Suprimentos alimentares e medicamentos são enviados através da passagem de Kerem Shalom, localizada na fronteira entre Israel, Egito e Gaza.

Por motivos de segurança, as carretas são inspecionadas e transportam suas cargas parcialmente visíveis até áreas específicas para descarregamento. Mais de 90 caminhões completaram o processo hoje, aguardando a coleta por organizações responsáveis pela distribuição em Gaza.

A proximidade do posto de controle com zonas de conflito permite ouvir explosões frequentes. Em Jerusalém, sirenes de alerta aéreo soaram quando um míssil do Iêmen foi interceptado sem causar feridos.

As operações militares israelenses continuam na Faixa de Gaza e no sul do Líbano, onde um ataque atingiu um prédio usado pelo grupo Hezbollah. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu destacou o apoio do presidente Donald Trump às ações militares israelenses. Em Tel Aviv, protestos ocorreram após a suspensão das negociações de cessar-fogo no Catar; o grupo Hamas ainda não respondeu à proposta dos Estados Unidos.

‌



Assista em vídeo - Jornal da Record acompanha a entrega de ajuda humanitária à população da Faixa de Gaza

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!