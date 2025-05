Lewandowski nega existência de operação em larga escala de espionagem russa no Brasil

O ministro da justiça, Ricardo Lewandowski, negou nesta quinta-feira (22) qualquer operação em larga escala de espionagem russa no Brasil. As declarações foram dadas durante a quarta reunião da Interpol para chefes de polícia da América do Sul. De acordo com o ministro não há evidências concretas de ações organizadas por agentes estrangeiros no país, segundo reportagens publicadas pelo jornal New York Times. Ele afirmou que as forças armadas, a Polícia Federal e a Abin acompanham o tema com atenção e de forma regular. Lewandowski disse ainda que até que haja uma decisão judicial ou evidência de crime relacionado ao assunto, a Polícia Federal não deve atuar no caso.



